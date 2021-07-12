Профессор Хейфец объяснил нежелание Кубы покупать российскую вакцину от коронавируса

Санкт-Петербург, 12 июля. Куба не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса. Почему Гаване не нужны российские препараты, объяснил профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

По словам ученого, кубинские специалисты разработали свои препараты. Власти островного государства крайне щепетильно подходят к теме поставок жизненно важных товаров. Для них это соотносится с темой о суверенитете. В эфире Медиагруппы «Патриот» Хейфец обратил внимание, что один из кубинский препаратов получил «Судерана», что можно перевести как суверенная вакцина.

Вьетнам планирует закупать российский препарат «Спутник V». Речь идет о возможной поставке 40 миллионов доз. Переговоры санкционировал вьетнамский премьер.