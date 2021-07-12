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Служебную проверку проводят в клинике Бехтерева после падения пациента из окна

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:49
Происшествия
Служебную проверку проводят в клинике Бехтерева после падения пациента из окна
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 июля. Руководство психиатрической клиники имени Бехтерева организовало служебную проверку после того, как один из пациентов выпал из окна, сообщил ФАН главный врач.

Инцидент произошел 5 июля. Мужчину обнаружили под окнами больницы с многочисленными травмами. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и два перелома.

Уточняется, что гражданин выпал из окна, расположенного на третьем этаже. Он лежал в клинике с диагнозом «рекуррентное депрессивное расстройство».

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петербург падение бехтерева
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