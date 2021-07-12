Служебную проверку проводят в клинике Бехтерева после падения пациента из окна

Санкт-Петербург, 12 июля. Руководство психиатрической клиники имени Бехтерева организовало служебную проверку после того, как один из пациентов выпал из окна, сообщил ФАН главный врач.

Инцидент произошел 5 июля. Мужчину обнаружили под окнами больницы с многочисленными травмами. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и два перелома.

Уточняется, что гражданин выпал из окна, расположенного на третьем этаже. Он лежал в клинике с диагнозом «рекуррентное депрессивное расстройство».