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Житель Петербурга арестован за поножовщину в квартире

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:37
Происшествия
Житель Петербурга арестован за поножовщину в квартире
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Санкт-Петербург, 12 июля. Суд арестовал задержанного в Пскове 26-летнего мужчину. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник напал ночью в квартире на потерпевшего и ударил его ножом в живот. По словам медиков, лезвие частично повредило желчный пузырь.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Он был задержан на улице Ленинградской в Пскове.

Ночью возле станции метро «Пролетарская» было совершено нападение на подростка. Юноша во время конфликта с мужчиной получил несколько ударов ножом по руке.

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