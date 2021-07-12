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В Петербурге автоинспекторы задержали машину каршеринга с пьяным водителем

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:47
Происшествия
В Петербурге автоинспекторы задержали машину каршеринга с пьяным водителем
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 12 июля. Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного нарушителя на автомобиле каршеринга, применив табельное оружие. Погоня за нарушителем длилась около десяти минут.

Житель Петербурга, 1998 года рождения, проигнорировал требования полицейских об остановке на проспекте Большевиков. Нарушая ПДД и представляя опасность для жизни и здоровья граждан, водитель пытался скрыться от экипажа полиции. Тогда автоинспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, а после 15 раз по колесам автомобиля. Повредив три колеса транспортного средства, стражам порядка удалось задержать нарушителя, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Экспертиза медицинского освидетельствования, проведенная спустя три часа после задержания, не зафиксировала у мужчины алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

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ГИБДД каршеринг табельное оружие
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