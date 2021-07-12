Арестанты в колпинском СИЗО уговорили включить трансляцию финала Евро-2020

Санкт-Петербург, 12 июля. Ночной шум в СИЗО в Колпинском районе обеспокоил местных жителей. Пресс-служба регионального ФСИН ответила редакции ФАН на запрос касательно веселья арестантов.

Прежде всего ведомство заверило, что следственный изолятор работал в штатном режиме.

Накануне подследственные неоднократно просили администрацию учреждения разрешить посмотреть финальный матч чемпионата Европы по футболу, который начался поздно вечером 11 июля.

Что касается шума, на который жаловались местные жители, то это было связано лишь с эмоциями арестантов, которые одолевали их в напряженные моменты матча. В ответе подчеркнуто, что в СИЗО содержится огромное количество подследственных и осужденных.

Редакция ФАН выяснила, что в изоляторе телевещание ведется через внутреннюю кабельную систему. Таким образом, заключенные смотрели игру как бы в записи. Трансляция осуществлялась с небольшой задержкой. Именно поэтому шум арестантов-фанатов был позже окончания матча.

Депутат Михаил Романов ранее также связал шум с реакцией на просмотр футбола. Он обратил внимание, что в СИЗО соблюдается высокий уровень безопасности, вероятность беспорядков сведена почти к нулю.