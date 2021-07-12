Санкт-Петербург получил высокую оценку за принятие матчей Евро-2020

Санкт-Петербург, 12 июля. Северная столица заслужила высокую оценку от европейских партнеров после проведения матчей Евро-2020, рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По его словам, город справился практически со всеми задачами, которые ставились до начала чемпионата Европы. Это позволило Петербургу получить высокую оценку за принятие матчей турнира.

«Мы смогли сделать очень много: принять достаточное количество гостей, сделать это аккуратно, безопасно», — отметил Пиотровский.

Вице-губернатор добавил, что поле стадиона «Газпром Арена» показало себя очень хорошо. Перед чемпионатом возникали некоторые волнения по этому вопросу, поскольку семь игр — достаточно большая нагрузка.

В Евро-2020 были также задействованы стадионы «Петровский» и «Турбостроитель» — там проводились тренировки. «Турбостроитель», по словам Пиотровского, подключили, когда Петербург получил три дополнительных матча. В связи с этим существовали опасения, что поле не удастся подготовить к тренировкам, но газон выдержал.

«Сейчас можно сказать, что матчи петербургского этапа чемпионата Европы прошли на очень высоком уровне, и нам все удалось», — подчеркнул вице-губернатор в интервью «Невским новостям».

ФАН составил топ-5 самых запоминающихся событий прошедшего чемпионата Европы. Победителями турнира стали итальянцы, которые обошли сборную Англии в серии пенальти.