Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 15:24
15:20
Общество
Сразу пять достопримечательностей Прикамья поборются за звание «Сокровища России»
15:19
Происшествия
«Веселые выходные»: отдыхающие утопили автомобиль на озере Сайвер в Марий Эл
15:18
Армия
Финский политолог Бекман: НАТО готовит для Крыма "кровавый сценарий"
15:13
Общество
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к алкоголю
15:12
Происшествия
СК начал проверку в отношении экипажа самолета, в котором пассажир открыл дверь
15:11
Общество
Более трехсот прыжков с парашютом совершили тульские десантники в ходе крупных учений
15:11
Армия
Asia Times: Россия обладает абсолютно неуязвимым для американской ПВО оружием
15:09
Общество
Канадцы занимаются йогой с альпака на ферме в Онтарио
15:08
Шоу-бизнес
Один из лучших в стране: режиссер Дмитрий Астрахан об актере Александре Домогарове
15:07
Общество
Ликвидирующих последствия ЧС в Крыму солдат оклеветали в соцсетях
Все новости

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:43
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 12 июля. Аномальная жаркая погода сохранится в Северной столице в период с 13 по 16 июля 2021 года, предупредили в местном управлении МЧС.

Отклонение от среднесуточной температурной нормы воздуха составит от семи до десяти градусов. В МЧС об этом сообщили со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В течение 12 июля на территории Санкт-Петербурга сохранится жара до +32 градусов. Климатические условия в городе на Неве формирует новый антициклон, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Вернуться назад

мчс петербург погодные условия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru