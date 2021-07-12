МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июля. Аномальная жаркая погода сохранится в Северной столице в период с 13 по 16 июля 2021 года, предупредили в местном управлении МЧС.

Отклонение от среднесуточной температурной нормы воздуха составит от семи до десяти градусов. В МЧС об этом сообщили со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В течение 12 июля на территории Санкт-Петербурга сохранится жара до +32 градусов. Климатические условия в городе на Неве формирует новый антициклон, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.