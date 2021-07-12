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Музеи Петергофа внесут изменения в график работы из-за аномальной жары

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:09
Общество
Музеи Петергофа внесут изменения в график работы из-за аномальной жары
Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

Санкт-Петербург, 12 июля. Аномальная жара стала причиной сокращения часов работы музеев в Петергофе, сообщается на официальном сайте учреждения.

Теперь посетители смогут находиться на территории заповедника с 9 утра до 17 часов вечера. Администрация музея пока не уточнила, как долго будет действовать новый график работы учреждения. Гроты Большого каскада продолжат работать в обычном режиме, следует из сообщения.

Температура воздуха в Петербурге держится на отметке выше 30 градусов тепла уже несколько дней. Специалисты рекомендуют горожанам пить больше воды и по возможности не находиться на открытом солнце.

Аномальная жара в Петербурге может стать рекордной в истории метеонаблюдений, заявил синоптик из Северной столицы Александр Колесов. Погода удивляет специалистов не только высокими температурами, но и продолжительностью жаркого периода.

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петербург петергоф музеи
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