Потолок обрушился на посетителей столовой бизнес-центра в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июля. Обрушение потолка произошло в столовой бизнес-центра на Стартовой улице в Петербурге. По имеющейся информации, пострадали четыре человека. Один из них получил серьезные травмы.

Как стало известно, со здания бизнес-центра упала строительная тележка, пробившая крышу пристройки. В момент происшествия в столовой находились почти 30 человек — восемь сотрудников и около 20 посетителей.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Строительный кран рухнул возле торгового центра в Набережных Челнах. В результате происшествия погибла крановщица, работавшая в этот момент на высоте.