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Потолок обрушился на посетителей столовой бизнес-центра в Петербурге

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:54
Происшествия
Потолок обрушился на посетителей столовой бизнес-центра в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июля. Обрушение потолка произошло в столовой бизнес-центра на Стартовой улице в Петербурге. По имеющейся информации, пострадали четыре человека. Один из них получил серьезные травмы.

Как стало известно, со здания бизнес-центра упала строительная тележка, пробившая крышу пристройки. В момент происшествия в столовой находились почти 30 человек — восемь сотрудников и около 20 посетителей.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Строительный кран рухнул возле торгового центра в Набережных Челнах. В результате происшествия погибла крановщица, работавшая в этот момент на высоте.

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