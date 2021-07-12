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Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО
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Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:40
Происшествия
Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 12 июля. На территории СИЗО в Колпинском районе не произошло никаких инцидентов минувшим вечером. Информацию подтвердил ФАН начальник регионального УФСИН Игорь Потапенко.

Генерал подчеркнул, что изолятор работает в нормальном режиме. Он не видит ничего крамольного в том, что руководство СИЗО разрешило подследственным посмотреть футбол. Отметим, что поздно вечером транслировался финальный матч Евро-2020.

Потапенко обратил внимание, что никто не запрещал арестантам выражать эмоции по ходу игры. Все это продолжалось в течение десяти минут.

На вопрос о жалобах на шум со стороны горожан генерал ответил, что возле СИЗО жилых домов нет. Вряд ли крики болельщиков в СИЗО могли серьезно побеспокоить кого-либо.

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футбол фсин сизо
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