Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО

Санкт-Петербург, 12 июля. На территории СИЗО в Колпинском районе не произошло никаких инцидентов минувшим вечером. Информацию подтвердил ФАН начальник регионального УФСИН Игорь Потапенко.

Генерал подчеркнул, что изолятор работает в нормальном режиме. Он не видит ничего крамольного в том, что руководство СИЗО разрешило подследственным посмотреть футбол. Отметим, что поздно вечером транслировался финальный матч Евро-2020.

Потапенко обратил внимание, что никто не запрещал арестантам выражать эмоции по ходу игры. Все это продолжалось в течение десяти минут.

На вопрос о жалобах на шум со стороны горожан генерал ответил, что возле СИЗО жилых домов нет. Вряд ли крики болельщиков в СИЗО могли серьезно побеспокоить кого-либо.