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Пятилетний мальчик разбился при падении с седьмого этажа в Петербурге

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:24
Происшествия
Пятилетний мальчик разбился при падении с седьмого этажа в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 июля. Тело малолетнего ребенка с признаками падения с высоты обнаружили под окнами жилого дома по Дальневосточному проспекту. Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже.

В момент трагедии мать ребенка и ее сожитель были дома. Женщина уложила мальчика спать и отправилась на кухню. Мужчина находился в ванной. При этом окно в комнате было полностью открыто. Вернувшись к сыну, женщина не обнаружила ребенка в кровати. Услышав ее крики, сожитель побежал на улицу. Под окнами дома он обнаружил сильно травмированного малыша, но, как утверждает мужчина, мальчик был еще жив. Медики приехали на место трагедии через полчаса и констатировали смерть ребенка, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья погибшего является благополучной и на учете в КДН не состоит. По факту смерти ребенка ведется проверка.

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ребенок смерть окно
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