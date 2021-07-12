Пятилетний мальчик разбился при падении с седьмого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июля. Тело малолетнего ребенка с признаками падения с высоты обнаружили под окнами жилого дома по Дальневосточному проспекту. Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже.

В момент трагедии мать ребенка и ее сожитель были дома. Женщина уложила мальчика спать и отправилась на кухню. Мужчина находился в ванной. При этом окно в комнате было полностью открыто. Вернувшись к сыну, женщина не обнаружила ребенка в кровати. Услышав ее крики, сожитель побежал на улицу. Под окнами дома он обнаружил сильно травмированного малыша, но, как утверждает мужчина, мальчик был еще жив. Медики приехали на место трагедии через полчаса и констатировали смерть ребенка, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья погибшего является благополучной и на учете в КДН не состоит. По факту смерти ребенка ведется проверка.