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Полиция ищет обманувшего петербурженку мошенника из Ставрополья

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:02
Происшествия
Полиция ищет обманувшего петербурженку мошенника из Ставрополья
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 июля. Мужчину объявили в розыск по подозрению в мошенничестве и присвоении крупной суммы денег, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в квартире гражданки, которая проживает на Будапештской улице, смог ввести ее в заблуждение и завладеть накопленными денежными средствами. Сумма ущерба составила 479 744 рубля.

Правоохранители Фрунзенского района возбудили уголовное дело по ст. 3. 159. По подозрению в совершении преступления разыскивается 40-летний уроженец Ставропольского края. Отмечается, что злоумышленник может передвигаться на автомобиле «Хендай Солярис».

Житель Твери отправил на 28 счетов аферистов больше одного миллиона рублей.

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