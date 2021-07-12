Сон на лавочке обернулся для жителя Петербурга потерей iPhone

Санкт-Петербург, 12 июля. Уроженец Молдавии обратился в полицию с заявлением о краже смартфона iPhone. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что всю ночь распивал спиртное в квартире у приятеля. Рано утром пьяный заявитель отправился домой, сев на трамвай. В кармане шортов у него были два смартфона и банковская карта, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Гражданину пришлось выйти из трамвая, потому что по маршруту следования велись дорожные работы. На остановке он увидел скамейку и сел на нее в ожидании другого трамвая. Заявитель констатировал, что был пьян, поэтому несколько часов проспал на лавочке. Проснувшись, он обнаружил исчезновение iPhone.