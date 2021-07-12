Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 12:23
12:22
Весь мир
Марокко отпразднует Курбан-байрам 21 июля
12:21
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области
12:21
Общество
Принцесса Монако Шарлен живет вдали от мужа и детей из-за тяжелой болезни
12:19
Общество
Особый вид профилактики гибели детей на пожарах применяют в Туле
12:16
Экономика
Девелоперы объявили о рекордных объемах нового строительства
12:15
Политика
Опубликованы первые фото встречи Зеленского и президента Германии Штайнмайера
12:09
Происшествия
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил девять лет тюрьмы за взятки
12:09
Спорт
Клубам РПЛ разрешили включать в заявку на сезон до 28 игроков
12:08
Общество
МИД Белоруссии допустил открытие прямого авиарейса в Крым
12:06
Политика
Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте
Все новости

Сон на лавочке обернулся для жителя Петербурга потерей iPhone

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:05
Происшествия
Сон на лавочке обернулся для жителя Петербурга потерей iPhone
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 12 июля. Уроженец Молдавии обратился в полицию с заявлением о краже смартфона iPhone. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что всю ночь распивал спиртное в квартире у приятеля. Рано утром пьяный заявитель отправился домой, сев на трамвай. В кармане шортов у него были два смартфона и банковская карта, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Гражданину пришлось выйти из трамвая, потому что по маршруту следования велись дорожные работы. На остановке он увидел скамейку и сел на нее в ожидании другого трамвая. Заявитель констатировал, что был пьян, поэтому несколько часов проспал на лавочке. Проснувшись, он обнаружил исчезновение iPhone.

Вернуться назад

алкоголь кража телефон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru