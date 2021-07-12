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Петербуржец дома избил пятилетнего сына
Происшествия
Петербуржец дома избил пятилетнего сына
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту насилия над пятилетним ребенком. Информация была получена от медиков.

В телефонограмме врачи рассказали, что в больницу привезли мальчика, которому был диагностирован ушиб брюшной стенки. Медики решили не госпитализировать пострадавшего. По их данным, ребенка в квартире ударил отец, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции распорядились направить мужчину на медосвидетельствование для установления возможного факта опьянения.

В Москве полицейские проводят проверку после рапорта участкового. Страж порядка обнаружил в квартире ребенка с синяками и ссадинами на теле, сообщало РИАМО.

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