Петербуржец дома избил пятилетнего сына

Санкт-Петербург, 12 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту насилия над пятилетним ребенком. Информация была получена от медиков.

В телефонограмме врачи рассказали, что в больницу привезли мальчика, которому был диагностирован ушиб брюшной стенки. Медики решили не госпитализировать пострадавшего. По их данным, ребенка в квартире ударил отец, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции распорядились направить мужчину на медосвидетельствование для установления возможного факта опьянения.

В Москве полицейские проводят проверку после рапорта участкового. Страж порядка обнаружил в квартире ребенка с синяками и ссадинами на теле, сообщало РИАМО.