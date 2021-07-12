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Движение в центре Петербурга ограничат из-за репетиции парада ВМФ

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:43
Общество
Движение в центре Петербурга ограничат из-за репетиции парада ВМФ
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

, 12 июля. Власти Северной столицы ограничат движение в центре города из-за проведения репетиции парада по случаю Дня ВМФ.

Водителей города на Неве предупредили о некоторых ограничениях движения в центре города 13 и 15 июля. В частности будут перекрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, отметили в комитете по транспорту.

Кроме того, в эти дни с 19:00 и до 22:00 движение по центральным набережным Петербурга также будет ограничено. В связи с этим водителей призывают заранее планировать свои маршруты.

Владивосток также проведет парад по случаю Дня ВМФ. В этом году в мероприятии будут участвовать семь боевых кораблей ТОФ. Парадный строй возглавит флагман флота — ракетный крейсер "Варяг". Следующими у набережной пройдут противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", базовый тральщик "БТ-114", ракетный катер "Р-11" и большая дизельная подлодка.

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вмф парад репетиция
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