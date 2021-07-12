Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 12:22
12:21
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области
12:21
Общество
Принцесса Монако Шарлен живет вдали от мужа и детей из-за тяжелой болезни
12:19
Общество
Особый вид профилактики гибели детей на пожарах применяют в Туле
12:16
Экономика
Девелоперы объявили о рекордных объемах нового строительства
12:15
Политика
Опубликованы первые фото встречи Зеленского и президента Германии Штайнмайера
12:09
Происшествия
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил девять лет тюрьмы за взятки
12:09
Спорт
Клубам РПЛ разрешили включать в заявку на сезон до 28 игроков
12:08
Общество
МИД Белоруссии допустил открытие прямого авиарейса в Крым
12:06
Политика
Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте
12:04
Общество
Фильмы Владимира Меньшова покажут в Донецке в память о режиссере
Все новости

Автомобиль врезался в трамвай на Бухарестской улице и парализовал движение
Происшествия
Автомобиль врезался в трамвай на Бухарестской улице и парализовал движение
vk.com  /  Максим Максимов

Санкт-Петербург, 12 июля. Лихач на иномарке Volkswagen Polo перекрыл движение трамваев во Фрунзенском районе. Сотрудники дорожной полиции работают на месте происшествия.

Авария произошла вблизи перекрестка улиц Бухарестской и Турку. Мужчина за рулем Volkswagen Polo врезался в проезжавший мимо трамвай.

Из-за аварии временно приостановлено движение трамваев в сторону Купчино. ДТП стало причиной образования пробки на данном участке дороги. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ДТП на трамвайных путях произошло ранее в Ростове-на-Дону, сообщал сайт 360tv.ru. Внедорожник Mazda CX-5 не уступил дорогу патрульному автомобилю ДПС при повороте. Из-за столкновения машина ДПС врезалась в рекламный щит.

Вернуться назад

трамвай мужчина купчино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru