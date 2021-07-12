Автомобиль врезался в трамвай на Бухарестской улице и парализовал движение

Санкт-Петербург, 12 июля. Лихач на иномарке Volkswagen Polo перекрыл движение трамваев во Фрунзенском районе. Сотрудники дорожной полиции работают на месте происшествия.

Авария произошла вблизи перекрестка улиц Бухарестской и Турку. Мужчина за рулем Volkswagen Polo врезался в проезжавший мимо трамвай.

Из-за аварии временно приостановлено движение трамваев в сторону Купчино. ДТП стало причиной образования пробки на данном участке дороги. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ДТП на трамвайных путях произошло ранее в Ростове-на-Дону, сообщал сайт 360tv.ru. Внедорожник Mazda CX-5 не уступил дорогу патрульному автомобилю ДПС при повороте. Из-за столкновения машина ДПС врезалась в рекламный щит.