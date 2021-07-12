Аномальная жара без осадков прогнозируется в Петербурге 12 июля

Санкт-Петербург, 12 июля. Аномальная жаркая погода продолжит господствовать в Северной столице в начале новой рабочей недели.

Столбики термометров в течение дня покажут более +30 градусов. При этом каких-либо осадков в Санкт-Петербурге не ожидается. К полудню воздух прогреется до +33 градусов. Не исключено, что город на Неве обновит очередной суточный рекорд, передает "Петербургский дневник".

Жаркую погоду в Северную столицу принесет новый антициклон, который формируется над Скандинавией. Также ожидается северо-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.