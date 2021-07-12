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Жара до +32 градусов ожидает петербуржцев в начале рабочей недели
Общество
Жара до +32 градусов ожидает петербуржцев в начале рабочей недели
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 12 июля. Влияние на климатические условия в Северной столице окажет новый антициклон, который формируется над Скандинавией, рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Благодаря антициклону в Санкт-Петербурге будет малооблачная погода без каких-либо осадков. Температура воздуха, в свою очередь, вновь преодолеет отметку в +30 градусов, сообщил синоптик в Facebook.

«Днем термометры покажут от +30 до +32 градусов, по области ожидается от +28 до +33 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — рассказал Михаил Леус.

Накануне в Санкт-Петербурге зафиксировали суточный рекорд температуры воздуха, второй за июль и седьмой за все лето. Для 11 июля он теперь составляет +34,2 градуса. В прошлый раз его устанавливали в 1941 году, тогда было на 3,6 градуса прохладнее, рассказал Леус.

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