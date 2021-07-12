Жилой дом загорелся в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 июля. Сообщение о возгорании в Василеостровском районе Петербурга по улице Кораблестроителей поступило 12 июля в 02:13. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло в электрощите жилого дома. В 03:17 пожар был благополучно ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует. В тушении пожара участвовало три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.

Недавно в Петербурге загорелся микроавтобус Mercedes. Огонь в считанные минуты поглотил транспортное средство и почти полностью уничтожил его.