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Жилой дом загорелся в Василеостровском районе Петербурга
pixabay.com  /  stephenbayer

Санкт-Петербург, 12 июля. Сообщение о возгорании в Василеостровском районе Петербурга по улице Кораблестроителей поступило 12 июля в 02:13. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло в электрощите жилого дома. В 03:17 пожар был благополучно ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует. В тушении пожара участвовало три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.

Недавно в Петербурге загорелся микроавтобус Mercedes. Огонь в считанные минуты поглотил транспортное средство и почти полностью уничтожил его.

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пожар мчс петербург василеостровский район
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