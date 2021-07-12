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Ионный двигатель для изучения дальнего космоса разработали в Петербурге

  /   Обновлено: 12 июля 2021 01:14
Наука
Ионный двигатель для изучения дальнего космоса разработали в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 июля. Петербургские ученые разработали ионный двигатель для изучения дальних просторов космоса. В будущем устройство могут начать использовать на практике.

Созданием усовершенствованной технологии занимались специалисты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В настоящий момент научные сотрудники проводят исследования объектов, сообщает газета «Красная звезда».

«Для подтверждения возможностей новой технологии выполнены теоретический расчет элементов конструкции двигателя и математическое моделирование процесса ионизации, изготовлен лабораторный образец электрического ракетного двигателя нового поколения, произведена модернизация вакуумной системы для огневых испытаний образца», отметили старшие научные руководители проекта Николай Шуневич и Виктор Мартынов.

Ранее российские ученые впервые в истории смогли определить участки мозга, отвечающие за осмысление 12 групп понятий русского языка. Открытие может спровоцировать новый виток развития в области искусственного интеллекта.

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