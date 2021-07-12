Покрас Лампас провел выставку созданных в период Евро-2020 картин в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июля. Презентация картин художника Покраса Лампаса, нарисованных во время Евро-2020, состоялась в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского. Каллиграф представил 24 полотна.

Все новые работы художника-каллиграфа выполнены в рамках концепции «единство». Это слово было написано на языках стран-участниц Евро-2020. По словам Покраса Лампаса, выставка выдалась непростой, пишут «Невские новости».

«Сложно представить себе такой челлендж, что я прихожу и в течение месяца делаю 24 полотна. Без права на ошибку... Было интересно показать вам разные техники», — отметил художник.

Покрас Лампас работал в Ротонде. Он общался со зрителями, пока создавал картины. Выставка открылась перед финальным матчем Евро-2020. Сам художник-каллиграф болеет за сборную Англии.

Художник-каллиграф Покрас Лампас начал создавать арт-объекты в честь Евро-2020 в фан-зоне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга. Его инсталляция состояла из 432 мячей, каждый из которых был разукрашен вручную.