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Сотрудники МЧС потушили загоревшийся автомобиль в Санкт-Петербурге
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили загоревшийся автомобиль в Санкт-Петербурге
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Санкт-Петербург, 11 июля. Пожар произошел на Заречной улице в Выборгском районе. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Инцидент произошел с микроавтобусом Mercedes. Все его части, которые могли сгореть, оказались уничтожены, сообщили в МЧС по региону. Ликвидировать пожар удалось в 22:09 по местному времени.

Тушением транспортного средства занимались пять человек личного состава и одна единица специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.

Однокомнатная квартира ранее загорелась на Замшинской улице в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб один человек.

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