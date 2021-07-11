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График электричек на Сестрорецком направлении сбился из-за сильной жары
Происшествия
График электричек на Сестрорецком направлении сбился из-за сильной жары
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июля. Жители Петербурга пожаловались на сбой в графике движения электричек на Сестрорецком направлении. Причиной этого стала сильная жара, которая установилась в регионе.

Сообщения о задержке электричек появились в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи рассказали, что были вынуждены стоять 20 минут в ожидании транспорта на разъезде в Сестрорецке.

Представители ОЖД заявили, что всему виной жара. Из-за высокой температуры воздуха на перегоне Сестрорецк Лисий Нос электрички могут двигаться не быстрее 50 километров в час.

Знойная погода наблюдается не только в Петербурге, но и в других регионах России. Пассажирам московского метро начали раздавать воду из-за жары. Уже на следующей неделе столбик термометра в столице может достигнуть отметки в 35 градусов, передает RT.

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