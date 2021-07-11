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Учитель химии из Петербурга поделилась секретом успеха ее учеников на ЕГЭ

  /   Обновлено: 11 июля 2021 19:02
Общество
Учитель химии из Петербурга поделилась секретом успеха ее учеников на ЕГЭ
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 11 июля. Петербургский преподаватель химии Дина Федорова, у которой учились шесть школьников, сдавших ЕГЭ по предмету на 100 баллов, рассказала, в чем секрет успеха ее воспитанников.

Успешно сдать Единый государственный экзамен могут только те, кто действительно хорошо знает предмет, а не занимается зубрежкой, пояснила учитель химии.

«Мы в нашей школе не занимаемся натаскиванием на ЕГЭ, мы стараемся научить предмету. Для этого у нас есть хорошие возможности: теоретическая и практическая база», — пояснила Федорова.

Педагог отметила, что среди ее учеников есть те, кто из-за невнимательности получил 99 баллов. Она заметила, что ЕГЭ по химии усложняется с каждым годом, она считает это правильным, так как выпускники должны должны быть конкурентоспособными при поступлении в высшие учебные заведения.

Школьник, набравший на ЕГЭ 399 балов рассказал, в чем была его ошибка. Затруднение вызвал тест по физике, признался он.

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учитель экзамен егэ
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