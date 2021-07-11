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Синоптик рассказал, когда в Петербурге похолодает

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:46
Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербурге похолодает
Невские Новости  /  Юлия Митина

Санкт-Петербург, 11 июля. Изнуряющая жара сохранится в городе до конца следующей недели, сообщил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

Температура воздуха на территории Петербурга в начале недели будет колебаться в пределах 27–29 градусов тепла. Столбик термометра может подняться выше 30 градусов к середине недели. Атмосферное давление при этом останется в рамках нормы, уточнил специалист.

Петербуржцам пока не стоит ожидать резкого похолодания, однако во второй половине июля в город придут дожди. Температура воздуха немного снизится и остановится на комфортных для этого времени года показателях в 22–26 градусов тепла, заключил Куткевич.

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петербург прогноз похолодание
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