Синоптик рассказал, когда в Петербурге похолодает

Санкт-Петербург, 11 июля. Изнуряющая жара сохранится в городе до конца следующей недели, сообщил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

Температура воздуха на территории Петербурга в начале недели будет колебаться в пределах 27–29 градусов тепла. Столбик термометра может подняться выше 30 градусов к середине недели. Атмосферное давление при этом останется в рамках нормы, уточнил специалист.

Петербуржцам пока не стоит ожидать резкого похолодания, однако во второй половине июля в город придут дожди. Температура воздуха немного снизится и остановится на комфортных для этого времени года показателях в 22–26 градусов тепла, заключил Куткевич.