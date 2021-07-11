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Петербуржцы пришли в восторг от беззаботной игры нерпенка с мячиком

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:26
Общество
Петербуржцы пришли в восторг от беззаботной игры нерпенка с мячиком
Prt Scr vk.com  /  Елена Андриевская

Санкт-Петербург, 11 июля. Милая игра нерпенка с мячиком из Петербурга попала на видео и умилила пользователей интернета.

Маленький нерпенок поступил в «Фонд балтийской нерпы» последним в этом сезоне. Его излишняя худоба объясняется недавно перенесенной болезнью и длительной реабилитацией. После восстановления в центре малыш немного окреп. Сотрудники организации сняли на видео его игру с мячиком и выложили в сеть.

«Вечерняя игра и подготовка постельки масипусика из поселка Запорожское», — прокомментировали сотрудники фонда видео.

Не так давно на одной из улиц Северной столицы жители города заметили необычную парочку. Недалеко от школы №639 сбежавший от своей хозяйки попугай гуляет вместе с голубкой, чем приводит в восторг прохожих.

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