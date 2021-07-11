Более 400 человек подписали петицию за удобные дороги для велосипедистов в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июля. Жители Северной столицы активно привлекают внимание общественности и властей к такой проблеме, как безопасность велосипедистов на дорогах.

Активисты создали в Сети петицию, в которой объяснили, почему выступают за безопасные и удобные для любителей велосипедов дороги. Документ подписали уже более 403 человек.

На специальном сайте Change.оrg авторы рассказали, что решили заняться этим после того, как утром 27 июня в ДТП на улицах Северной столицы погиб их друг. По их словам, вины велосипедиста в случившемся не было, он был опытным водителем, которого знало все городское сообщество. Предположительно, все случилось из-за невнимательности девушки, находившейся за рулем. Уточняется, что в прошлом она уже привлекалась к ответственности за превышение скорости.

Систему автопилота и балансировки для электровелосипеда создал инженер из Китая. Устройства дают возможность обеспечить состояние равновесия, а также зафиксировать препятствия на дороге, отметил специалист.