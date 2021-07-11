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Фура раздавила водителя иномарки в Ленобласти
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Фура раздавила водителя иномарки в Ленобласти
Происшествия
Фура раздавила водителя иномарки в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

, 11 июля. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Грузовик протаранил легковушку, водитель которой погиб на месте происшествия.

По предварительным данным, накануне вечером на 94-м километре трассы "Кола" большегруз затянул иномарку под свои колеса. Управлявший автомобилем мужчина погиб. Пассажирам понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из салона.

Четыре автомобиля столкнулись ранее на 62-м километре Киевского шоссе. В ДТП погиб водитель микроавтобуса. Одного пассажира госпитализировали с травмами, сообщало издание A42.RU.

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