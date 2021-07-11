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Два человека попали в реанимацию после драки со стрельбой в Петербурге

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:53
Происшествия
Два человека попали в реанимацию после драки со стрельбой в Петербурге
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июля. Несколько пьяных петербуржцев спровоцировали конфликт с охраной жилкомплекса, а затем стали ссориться между собой. Два человека госпитализированы с серьезными травмами.

Сначала пьяные мужчины предъявили претензии охраннику, напомнив тому о необходимости следить за порядком. Затем наиболее агрессивный горожанин даже пообещал ему разбирать голову. Все это происходило на глазах у других местных жителей.

Затем началась потасовка между пьяными гражданами. Сначала один ударил другого предметом, похожим на биту, а затем последовал выстрел. Примечательно, что охрана жилкомплекса не стала вызывать полицейских. Оба пострадавших сейчас находятся в реанимации.

В Екатеринбурге произошел конфликт между мигрантами. В ход пошли не только кулаки, но и оружие.

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стрельба драка охрана
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