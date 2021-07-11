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Проверка систем отопления пройдет в Адмиралтейском районе Петербурга
Общество
Проверка систем отопления пройдет в Адмиралтейском районе Петербурга
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 11 июля. Систему отопления продолжают проверять в Санкт-Петербурге, жители некоторых домов в Адмиралтейском районе в 30-градусную жару ощутят потепление батарей.

Плановые работы по промывке систем центрального отопления начнутся в понедельник, 12 июля. В этот день с 10:00 до 15:00 батареи станут теплыми в нескольких домах по набережной Грибоедова, в доме №3А по проспекту Римского-Корсакова и в доме №49А по Садовой улице.

На период технических работ подача горячей воды по этим адресам будет приостановлена. Промывка систем отопления является частью профилактических подготовительных работ перед следующим отопительным сезоном, пояснили специалисты ЖКХ.

Прогноз погоды для петербуржцев на следующую неделю не порадует прохладой, в Северной столице продолжит стоять аномальная жара. Столбики термометра будут держаться на отметке в +30 градусов.

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жкх отопление батарея
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