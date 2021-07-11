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Попугай сбежал к голубке от жительницы Петербурга

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:24
Общество
Попугай сбежал к голубке от жительницы Петербурга
pixabay.com  /  Rebecca Tregear

Санкт-Петербург, 11 июля. Необычную птичью пару заметили жители Санкт-Петербурга. Красный попугай сбежал от своей хозяйки к голубке, написали очевидцы в социальных сетях.

Фотографии птиц появились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Попугай подружился с голубкой, теперь они гуляют недалеко от школы № 639, поделились петербуржцы. Недавно горожанка попросила помощи в поисках попугая. Вероятной причиной бегства птицы стало неравнодушное отношение к голубке.

Попугаи не раз удивляли своих хозяев неординарным поведением. Жительница Таиланда не досчиталась 21 бриллианта в ожерелье. Оказалось, что драгоценные камни съела птица по кличке Фрости. Попугая отправили на срочную операцию, в ходе которой из его желудка извлекли пропавшие бриллианты.

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