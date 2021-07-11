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Пострадавший при стрельбе в Ленобласти находится в реанимации с раздробленной стопой

  /   Обновлено: 11 июля 2021 14:45
Происшествия
Пострадавший при стрельбе в Ленобласти находится в реанимации с раздробленной стопой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июля. Инцидент произошел в Тосненском районе. Два парня стали стрелять по отдыхающим, в результате чего несколько человек попали в больницу.

По предварительным данным, на озере недалеко от Любани два молодых человека поссорились с незнакомой группой отдыхающих. В какой-то момент один из оппонентов открыл стрельбу по людям со спины.

По данным источника ФАН, у одного парня полностью раздробило стопу, сейчас он находится в реанимации. Врачи обследуют второго, ему пуля попала в спину. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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