МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

Санкт-Петербург, 11 июля. Аномально жаркая погода ожидается в Северной столице на протяжении следующей недели, предупредили в главном управление МЧС России по городу.

Температура воздуха на территории Петербурга в ближайшие дни будет превышать климатическую норм на семь–десять градусов. Столбики термометра продержатся на отметке 28–30 градусов выше нуля. Погода ожидается преимущественно ясная.

Петербург побил несколько температурных рекордов в июле 2021 года. Столбики термометров несколько дней держались на отметке выше 30 градусов тепла. Правительство города проверило работу кондиционеров в общественном транспорте на фоне аномальной жары.