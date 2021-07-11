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МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:50
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Санкт-Петербург, 11 июля. Аномально жаркая погода ожидается в Северной столице на протяжении следующей недели, предупредили в главном управление МЧС России по городу.

Температура воздуха на территории Петербурга в ближайшие дни будет превышать климатическую норм на семь–десять градусов. Столбики термометра продержатся на отметке 28–30 градусов выше нуля. Погода ожидается преимущественно ясная.

Петербург побил несколько температурных рекордов в июле 2021 года. Столбики термометров несколько дней держались на отметке выше 30 градусов тепла. Правительство города проверило работу кондиционеров в общественном транспорте на фоне аномальной жары.

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