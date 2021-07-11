Медики Петербурга проверили на коронавирус за сутки 41 840 человек

Санкт-Петербург, 11 июля. Более 40 тысяч жителей Петербурга прошли тест на коронавирус за последние сутки, сообщили в Смольном.

В общей сложности медики проверили на коронавирус 41 840 человек. При этом за последние сутки волонтеры обработали 10 406 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Вакцинация является единственным способом обезопасить себя от этого опасного вируса. В данный момент на территории города функционируют 146 пунктов по вакцинации. Кроме того, в поликлиниках Петербурга также работают прививочные бригады.

Симптомы коронавирусной инфекции могут сохраняться у человека в течение долгого периода времени, предупредили сингапурские ученые. Среди них кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница. По словам специалистов, такие последствия могут наблюдаться на протяжении шести месяцев после заражения.