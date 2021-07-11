Петербуржцы нашли автора скульптуры Венеры Коломенской в Дровяном переулке

Санкт-Петербург, 11 июля. Имя неизвестного автора скульптуры Венеры Коломенской, расположенной в Дровяном переулке Северной столицы, наконец, установлено.

Автор известного арт-объекта жив, и стало известно, кто это, утверждают в сообществе «Добрососедство Коломны». Об этом участники паблика сообщают на своей странице в Инстаграм.Относительно образа Венеры бытовали разные мнения. Одно время считалось, что это блоковская Незнакомка.

Теперь уже точно установлено, что прототипом для создания скульптуры стала мама художника Ольга Александровна. Исследователи нашли фотографию женщины и обнаружили ее несомненное сходство со статуей. Имя скульптура пока не разглашается, но петербуржцы в скором времени с ним познакомятся, сообщается в интернет-паблике.

На Большой Московской улице в центре Петербурга появилась новая скульптура в виде большой зеленой жабы. Объект получил название «Жаба любви».