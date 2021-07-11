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В Минздраве объяснили причину высокой смертности в Петербурге

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:15
Общество
В Минздраве объяснили причину высокой смертности в Петербурге
pixabay.com  /  fernandozhiminaicela

Санкт-Петербург, 11 июля. Причиной высокой смертности в Санкт-Петербурге, как и в ряде других регионов РФ, стала аномальная жара. Об этом сообщил источник в сфере здравоохранения.

Накануне в СМИ появились сообщения об очередях из гробов в городские крематории. Однако это не связано с коронавирусом. Пожилые люди с заболеваниями сердца и пациенты с онкологическими проблемами тяжело переносят знойную погоду, с этим связана высокая смертность. Такая же ситуация наблюдается в Москве, где установилась аномальная жара, рассказали в Минздраве.

«Да, смертность высокая, но не столько из-за коронавируса, сколько из-за жары, пожилые с больным сердцем и так далее просто не переносят. Это относится и к онкобольным. Не зря же врачи всю жизнь плановые операции стараются не делать летом. Та же самая история в Москве, везде, где стоит аномальная жара», — отметил источник Федерального агентства новостей.

Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью на фоне жары. Причиной зноя в ряде регионов России стал антициклон, который будет определять погодные условия до середины июля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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смертность жара коронавирус
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