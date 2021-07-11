Петербургская полиция обнаружила полсотни нелегальных мигрантов во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 11 июля. Правоохранители провели масштабный профилактический рейд с целью найти нарушения в сфере миграционного законодательства.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, больше 60 полицейских проверили свыше двух тысяч квартир в 11 жилых домах.

После рейда стражи порядка отвезли 50 иностранцев в отделения, на них были составлены административные протоколы. Участковые также провели профилактическую работу и разместили информационные материалы на стендах во Фрунзенском районе.

Иностранных граждан, которые въехали на территорию ЯНАО до ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса, скоро могут ждать дополнительные проверки, сообщало URA.RU.