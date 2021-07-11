Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 10:21
10:20
Шоу-бизнес
Бритни Спирс хочет нанять влиятельного адвоката, чтобы освободиться от опеки отца
10:18
Политика
Ким Чен Ын поздравил братский народ Китая со столетием Коммунистической партии
10:15
Экономика
Строители платного моста в Новосибирске рассказали, как исправят просадку коллектора
10:13
Происшествия
Тела двух подростков обнаружили в лесу под Петербургом
10:11
Общество
В Минздраве объяснили причину высокой смертности в Петербурге
10:11
Общество
Ракова отчиталась об успехах вакцинации от COVID-19 в московских домах престарелых
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Зверев выпустил клип на гимн Республики Бурятия
10:07
Армия
Позорное бегство ВС США из Афганистана возмутило американцев
10:04
Общество
Мэрия Ростова поздравила выпускницу, набравшую 400 баллов на ЕГЭ
10:04
Происшествия
Особый противопожарный режим введен в десятках регионов РФ
Все новости

Петербургская полиция обнаружила полсотни нелегальных мигрантов во Фрунзенском районе
Происшествия
Петербургская полиция обнаружила полсотни нелегальных мигрантов во Фрунзенском районе
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 11 июля. Правоохранители провели масштабный профилактический рейд с целью найти нарушения в сфере миграционного законодательства.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, больше 60 полицейских проверили свыше двух тысяч квартир в 11 жилых домах.

После рейда стражи порядка отвезли 50 иностранцев в отделения, на них были составлены административные протоколы. Участковые также провели профилактическую работу и разместили информационные материалы на стендах во Фрунзенском районе.

Иностранных граждан, которые въехали на территорию ЯНАО до ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса, скоро могут ждать дополнительные проверки, сообщало URA.RU.

Вернуться назад

мигранты петербург полиция рейд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru