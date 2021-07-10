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Скончался один потерпевший при ЧП с катером в Петербурге
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Скончался один потерпевший при ЧП с катером в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 июля. Один из девяти пассажиров катера, который столкнулся с металлическим забором, скончался в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался», сказали в ведомстве.

Недавно компания местных жителей в составе девяти человек, включая несовершеннолетних детей, пострадала при столкновении катера с металлическим заграждением на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге.

Во время происшествия травмы получили девять человек. Водитель судна находился в состоянии алкогольного опьянения. На большой скорости он не справился с управлением и врезался в заграждение. Несколько пассажиров оказались в воде.

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