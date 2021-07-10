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СК возбудил уголовное дело после инцидента с лодкой на Дудергофском канале

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:50
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после инцидента с лодкой на Дудергофском канале
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Санкт-Петербург, 10 июля. Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело после ЧП на Дудергофском канале.

Виновному в том, что лодка на полной скорости врезалась в стену канала, грозит наказание по части 1.1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие установило, что маломерное судно вышло днем из яхт-клуба «Балтиец», расположенного на Петергофском шоссе. На борту лодки находились девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с препятствием находившиеся на судне люди оказались в воде, получив травмы разной степени тяжести, в том числе переломы. Пострадавшие госпитализированы. Согласно предварительным данным, все взрослые на лодке были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ФАН публиковал подробности ЧП на Дудергофском канале. Первые кадры с места событий сняли случайные свидетели инцидента.

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