Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 22:12
22:04
Происшествия
Крупный лесной пожар стал причиной введения ЧС в Тольятти
22:00
Политика
Баранец предрек поражение властей Афганистана в противостоянии «Талибану»
21:59
Общество
Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
21:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских с ножом в Грозном
21:47
Общество
Политолог Марков назвал главный плюс включения казаков в структуры Росгвардии
21:46
Общество
Можете поговорить по Skype: политолог Скориков высказался о «Крымской платформе»
21:40
Весь мир
Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
21:39
Спорт
Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона
21:38
Весь мир
ЦАР получит финансирование на проект по обучению и трудоустройству молодежи
21:37
Весь мир
Италия выделила грант на развитие малого бизнеса в Эфиопии
Все новости

Более 70 волонтеров привели в порядок территорию у «Дачи Лесснера» в Петербурге

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:39
Общество
Более 70 волонтеров привели в порядок территорию у «Дачи Лесснера» в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 10 июля. Петербургские волонтеры привели в порядок и очистили от мусора историческую постройку у метро «Озерки».

Добровольцы убрались на территории памятника деревянной архитектуры «Дача Лесснера», которая находится на Суздальских озерах. Когда-то в этих районах располагалось множество дач петербургской интеллигенции. В акции приняли участие более 70 активистов.

На сегодняшний день в Северной столице находятся 290 памятников деревянного зодчества. Об этом рассказал председатель Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров. В этом году в здании дачи запланировали провести обмеры, которые затем используют при реставрации.

Более 5 тыс. волонтеров присоединились к акции «Помощники вакцинации» в Москве. Они консультируют горожан, выдают им перчатки и маски, а также провожают к прививочным кабинетам.

Вернуться назад

памятник петербург хорошие новости россии дача лесснера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru