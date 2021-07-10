Более 70 волонтеров привели в порядок территорию у «Дачи Лесснера» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Петербургские волонтеры привели в порядок и очистили от мусора историческую постройку у метро «Озерки».

Добровольцы убрались на территории памятника деревянной архитектуры «Дача Лесснера», которая находится на Суздальских озерах. Когда-то в этих районах располагалось множество дач петербургской интеллигенции. В акции приняли участие более 70 активистов.

На сегодняшний день в Северной столице находятся 290 памятников деревянного зодчества. Об этом рассказал председатель Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров. В этом году в здании дачи запланировали провести обмеры, которые затем используют при реставрации.

Более 5 тыс. волонтеров присоединились к акции «Помощники вакцинации» в Москве. Они консультируют горожан, выдают им перчатки и маски, а также провожают к прививочным кабинетам.