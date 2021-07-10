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Экспортная активность петербургских предприятий выросла в 2021 году
Экономика
Экспортная активность петербургских предприятий выросла в 2021 году
pixabay.com  /  Ирина Кудрявцева

Санкт-Петербург, 10 июля. Компании Санкт-Петербурга реализовали за рубеж продукции на сумму 360 млн долларов в первом квартале текущего года. В результате количество экспортеров выросло на 10%.

Согласно представленным данным, более 40 петербургских организаций начали осуществлять поставки продукции за границу с начала текущего года. В настоящее время подписано 59 экспортных контрактов при содействии АНО «Санкт‑Петербургский центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП», передают «Невские новости».

Крупные корпорации успешно участвуют в реализации бизнес-программ Минпромторга РФ по повышению конкурентоспособности. Подобные концепции позволяют получать льготные кредиты на совершенствование оборудования, модернизацию производственных мощностей и другие направления развития экспортного потенциала.

Федеральная таможенная служба России ранее сообщила, что экспорт легковых транспортных средств увеличился на 43,6% за первые пять месяцев 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года.

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