Экспортная активность петербургских предприятий выросла в 2021 году

Санкт-Петербург, 10 июля. Компании Санкт-Петербурга реализовали за рубеж продукции на сумму 360 млн долларов в первом квартале текущего года. В результате количество экспортеров выросло на 10%.

Согласно представленным данным, более 40 петербургских организаций начали осуществлять поставки продукции за границу с начала текущего года. В настоящее время подписано 59 экспортных контрактов при содействии АНО «Санкт‑Петербургский центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП», передают «Невские новости».

Крупные корпорации успешно участвуют в реализации бизнес-программ Минпромторга РФ по повышению конкурентоспособности. Подобные концепции позволяют получать льготные кредиты на совершенствование оборудования, модернизацию производственных мощностей и другие направления развития экспортного потенциала.

Федеральная таможенная служба России ранее сообщила, что экспорт легковых транспортных средств увеличился на 43,6% за первые пять месяцев 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года.