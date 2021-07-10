Интерактивную карту для поиска талонов на вакцинацию запустили в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Специальная интерактивная карта для поиска свободных талонов на вакцинацию от коронавирусной инфекции появилась в Петербурге.

Разработкой занимались городской Комитет по здравоохранению и Медицинский информационно-аналитический центр. Отмечается, что с помощью карты горожане могут быстро оценить доступность записи на прививку по интересующему адресу. Кроме того, непосредственно с карты есть возможность перейти сразу на сайт портала «Здоровье петербуржца».

Как стало известно ранее, в Северной столице увеличат количество пунктов вакцинации от коронавируса. В ближайшее время горожане смогут привиться в уличных шатрах.