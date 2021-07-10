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УЕФА отметил высокий уровень проведения матчей Евро-2020 в Петербурге
Евро 2020
УЕФА отметил высокий уровень проведения матчей Евро-2020 в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 июля. Европейский футбольный союз выразил благодарность оргкомитету Евро-2020, который отвечал за проведение спортивных мероприятий на территории Санкт-Петербурга.

Этот чемпионат Европы по футболу стал по-настоящему особенным, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире и большие расстояния между городами-хозяйками. Санкт-Петербург прекрасно справился с возложенными на него обязанностями проведения и организации спортивных мероприятий в рамках Евро-2020, сообщил генеральный директор UEFA Events SA Мартин Каллен.

«Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции», — заявил Каллен в письме.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о приглашении в сборную России. По словам специалиста, он предпочитает сосредоточиться на том, что действительно ему по силам.

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