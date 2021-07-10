Кратковременные дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Температура воздуха в Санкт-Петербурге начнет снижаться в ночь на 11 июля. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Согласно оценкам синоптиков, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +21... +23 градусов Цельсия. Как уточнили в МЧС, днем в воскресенье показатели вновь повысятся до +31... +33 градусов.

Днем в воскресенье в Северной столице пройдут кратковременные дожди и грозы, добавили в экстренных службах. Также в дневное время суток будет наблюдаться южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Жаркая погода может отрицательно влиять на состояние здоровья человека, поэтому следует соблюдать рекомендации медицинских специалистов. Об этом ранее заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.