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Около 40,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:30
Общество
Около 40,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июля. Тесты на коронавирусную инфекцию в Петербурге сдали 40 496 человек за сутки, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно последним данным, в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 поступил 21 601 вызов. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Кроме того, в городе ежедневно растет количество желающих привиться от коронавируса. Также проводится и ревакцинация граждан. Повторную прививку от COVID-19 уже получили 48 жителей Северной столицы.

Петербуржцам ранее рассказали, как будет работать прививочный пункт в Цирке на Фонтанке. Чтобы вакцинироваться, необходимо предварительно записаться и иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

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петербург тест коронавирус
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