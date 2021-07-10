Около 40,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Санкт-Петербург, 10 июля. Тесты на коронавирусную инфекцию в Петербурге сдали 40 496 человек за сутки, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно последним данным, в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 поступил 21 601 вызов. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Кроме того, в городе ежедневно растет количество желающих привиться от коронавируса. Также проводится и ревакцинация граждан. Повторную прививку от COVID-19 уже получили 48 жителей Северной столицы.

Петербуржцам ранее рассказали, как будет работать прививочный пункт в Цирке на Фонтанке. Чтобы вакцинироваться, необходимо предварительно записаться и иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.