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Петербургский депутат инициировал опрос по выбору места строительства налоговой

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:56
Экономика
Петербургский депутат инициировал опрос по выбору места строительства налоговой
vk.com  /  Дмитрий Васильев

Санкт-Петербург, 10 июля. Жителей одного из районов Петербурга спросили, где бы они хотели видеть новую налоговую.

Депутат муниципального образования "Северный" Калининского района Петербурга Дмитрий Васильев задался вопросом, где лучше всего будет построить новое здание налоговой инспекции. Вопрос стал актуальным, так как к парламентарию обратились родители учащихся школы № 121 и жители района. Они попросили перенести комплекс ФНС в другое место.

Граждане не оценили предыдущее место под стройку, так как для нового проекта пришлось бы вырубить сквер, нарушилось бы естественное освещение в школьном здании. Также вырос бы общий уровень транспортной загруженности на территории.

Васильев, являющийся главой Спортивной школы Олимпийского резерва №3 Калининского района, предложил две альтернативы. Первая — место, где пересекаются Пискаревский проспект и ул. Руставели, а также место напротив торгового центра «Европолис». Депутат создал опрос с голосованием на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как считает в прошлом двукратный олимпийский чемпион по биатлону, лучше всего под налоговую подходит место у «Европолиса», так как оно находится рядом с метро «Лесная», в районе имеется развитая инфраструктура, а на участке нет деревьев и в наличии имеется большая территория.

Дмитрий Васильев ранее послал открытое письмо Станиславу Черчесову с просьбой покинуть должность тренера сборной страны по футболу.

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петербург васильев строительство налоговой
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