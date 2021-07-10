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Двух петербуржцев госпитализировали после отравления психотропными веществами

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:45
Происшествия
Двух петербуржцев госпитализировали после отравления психотропными веществами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 июля. Два молодых жителя Северной столицы России в состоянии средней тяжести попали в токсикологическое отделение одной из городских больниц.

Рано утром, в минувшую пятницу, 9 июля, в УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга поступил звонок из больницы на Будапештской улице. Сообщалось о госпитализации двух жителей Петербурга с острым отравлением психотропными веществами. В состоянии средней степени тяжести их перевели в токсикологическое отделение медучреждения.

Ранее 360tv.ru сообщал о задержании мужчины, напавшего на пенсионерку в подъезде города Выборга. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленником оказался 34-летний наркоман.

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санкт-петербург наркоманы психотропы
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