Мошенники похитили у петербургского пенсионера 127 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 10 июля. В полицию Северной столицы обратился 74-летний пенсионер. Он заявил, что мошенники выманили у него 127 тыс. рублей.

Неизвестные похитили с банковской карты мужчины чуть больше ста тысяч рублей. Как они это сделали, устанавливается. По словам заявителя, подобные операции он не проводил, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в совершении противоправных деяний.

В отделение полиции обратился 62-летний пенсионер, сообщал ФАН. Он заявил, что мошенники по телефону выкрали у него более 1 млн рублей.