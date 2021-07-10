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Мошенники похитили у петербургского пенсионера 127 тыс. рублей

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:36
Происшествия
Мошенники похитили у петербургского пенсионера 127 тыс. рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июля. В полицию Северной столицы обратился 74-летний пенсионер. Он заявил, что мошенники выманили у него 127 тыс. рублей.

Неизвестные похитили с банковской карты мужчины чуть больше ста тысяч рублей. Как они это сделали, устанавливается. По словам заявителя, подобные операции он не проводил, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в совершении противоправных деяний.

В отделение полиции обратился 62-летний пенсионер, сообщал ФАН. Он заявил, что мошенники по телефону выкрали у него более 1 млн рублей.

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