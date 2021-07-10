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Нетрезвый житель Колпина попал в реанимацию с ножевыми ранениями

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:17
Происшествия
Нетрезвый житель Колпина попал в реанимацию с ножевыми ранениями
пресс-служба администрации Краснодарского края

Санкт-Петербург, 10 июля. Житель Колпина, находясь в состоянии сильного алкогольного похмелья, оказался на больничной койке в реанимации. Врачи диагностировали у пациента множественные ножевые ранения.

Оказалось, что злоупотреблявшего спиртным 51-летнего мужчину забрали из дома на улице Машиностроителей. Врачи обнаружили на его теле множественные колото-резаные раны живота, рук и бедер, а также явно выраженные синдромы отказа от алкоголя. Об этом сообщает источник в полиции.

Медики характеризуют состояние пострадавшего как тяжелое. В настоящий момент он находится в хирургической реанимации НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Правоохранители устанавливают обстоятельства получения мужчиной таких травм.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих. Полиция задержала агрессивного молодого человека у станции метро «Чкаловская», сообщало URA.RU.

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