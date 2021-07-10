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Иностранцам рассказали, как можно получить медицинскую помощь в Петербурге
Общество
Иностранцам рассказали, как можно получить медицинскую помощь в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июля. Генеральный директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Наталья Юдина рассказала, как иностранные граждане могут получить медицинскую помощь в городе.

По словам специалиста, в Северной столице активно развивается медицинский туризм. Она объяснила, что в 2021 году город планирует принять 99 тысяч иностранных граждан, которые желают получить медицинскую помощь в городе на Неве.

Юдина рассказала о способах, к которым могут прибегнуть граждане других государств, чтобы получить лечение. Для этого существует три типа виз, передает RG.RU.

Первая — целевая туристическая. Срок пребывания по ней составляет до 30 дней. Обычно ее оформляют те, кто кому необходимо пройти медицинские обследования или получить консультацию. Вторая — деловая, она оформляется сроком до 90 дней. Традиционно ее делают для целенаправленного лечения. Третья — частная, она также оформляется на 90 дней, однако предусмотрена для экстренного лечения в связи с тяжелой болезнью.

Как стало известно ранее, граждане иностранных государств специально приезжают в Россию, чтобы привиться от COVID-19. Они желают получить одну из трех вакцин, зарегистрированных сегодня в стране.

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